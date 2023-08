Marchetti: «Spesa alta per Pavard, ma giocatore internazionale»

La trattativa per Benjamin Pavard è in chiusura, manca ancora qualche dettaglio tra Inter e giocatore. Luca Marchetti dice la sua sul colpo su Sky Sport.

COLPO – Il difensore al posto di Milan Skriniar sta per arrivare, ne parla Luca Marchetti: «Il Manchester United aveva offerto 40 milioni di euro per Benjamin Pavard, ma doveva prima vendere Henry Maguire e non è riuscito. L’Inter ha aspettato un po’ di tempo per far abbassare il prezzo, non ha le capacità economiche degli inglesi. Sta spendendo comunque tanto per un giocatore in scadenza di contratto nel 2024, è un giocatore di fama internazionale nel pieno della sua maturità ed è il profilo perfetto per Inzaghi».