Il Cagliari termina con un pareggio contro il Torino e l’Inter osserva!

Torino-Cagliari, valida per la prima giornata di Serie A, termina sul risultato di 0-0. L’Inter osserva i sardi e si prepara a sfidarli nel prossimo turno di campionato.

REPORT – In attesa di ospitare l’Inter, lunedì prossimo, il Cagliari nella prima giornata di Serie A pareggia in trasferta contro il Torino. Nel corso della sfida, in cui l’ormai ex nerazzurro Raoul Bellanova è rimasto in campo per 90′ nelle fila granata, entrambe le squadre non sono riuscite a finalizzare le occasioni avute. In campo anche il giovane 2002, in prestito al Cagliari dall’Inter, Gaetano Oristanio, sostituito poi al 62′. Nel primo tempo il match è stato equilibrato, con la super conclusione da segnalare di Nahitan Nández, per la quale Milinkovic-Savic deve impegnare al volo la manona. Nella ripresa premono i cagliaritani, ma sul finale Nemanja Radonjic spaventa con un doppio tentativo. Torino-Cagliari termina, dopo 6′ di recupero, sul risultato di 0-0.