Inter Women, classifica marcatrici in Coppa Italia Femminile: Marinelli avanti

Inter Women, la classifica delle marcatrici aggiornata dopo la seconda giornata di Coppa Italia Femminile (vedi classifica). Nel match in trasferta contro il Cesena, le nerazzurre mettono a segno ben cinque gol. La doppietta segnata nel primo tempo permette a Marinelli di posizionarsi in vetta. Scopriamo insieme la classifica marcatrici della Coppa Italia.

INTER WOMEN CLASSIFICA MARCATRICI – All’Inter basta la prima partita giocata in Coppa Italia Femminile per delineare una buona classifica di marcatrici. La squadra di Rita Guarino, infatti, vince contro il Cesena con bene cinque gol di scarto. Gloria Marinelli è la prima a infrangere i pali bianconeri con una doppietta. Seguono, poi, le reti di Lisa Alborghetti e Beatrix Fordos. Nel secondo tempo, Martina Brustia (vedi articolo) chiude la partita con il gol dello 0-5 finale. Le marcatrici interiste, quindi, sono in tutto quattro. Il prossimo impegno dell’Inter Women nella competizione è previsto a gennaio a Parma. Scopriamo chi guida la classifica marcatrici nerazzurra al secondo turno di Coppa Italia.

Inter Women, classifica marcatrici in Coppa Italia Femminile

2 GOL – Gloria Marinelli (2).

1 GOL – Lisa Alborghetti (1), Beatrix Fordos (1) e Martina Brustia (1).

