VIDEO – Bayern Monaco – Inter U19: gol e highlights della partita

L’Inter di Cristian Chivu chiude la sua fase a gironi di UEFA Youth League con una sconfitta in casa del Bayern Monaco per 0-2. Tuttavia, questa sconfitta non ha compromesso nulla, dato che i nerazzurri avevano già raggiunto i playoff grazie alla vittoria nella quinta giornata contro il Viktoria Plzen. Di seguito gli highlights del match tra bavaresi e nerazzurri, pubblicati sul canale Youtube del canale nerazzurro.

Fonte: Canale ufficiale Youtube [Inter]