Juventus, allenamento mattutino a due giorni dalla sfida con l’Inter

Prosegue la preparazione della Juventus in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter. Allenamento mattutino per i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri che domani parlerà in conferenza stampa (vedi QUI).

L’ALLENAMENTO – “Continua la preparazione dei bianconeri in vista del match di domenica sera. All’Allianz Stadium, con fischio d’inizio alle 20:45, andrà in scena il Derby d’Italia. Dopo la seduta post PSG di ieri, la squadra si è ritrovata questa mattina per una nuova giornata di lavoro in vista dell’Inter. Lavoro sul campo, ovviamente, con un focus sulla fase di manovra avanzata contro squadra schierata e su esercitazioni di fase difensiva su azioni dal fondo”.

Fonte: juventus.com