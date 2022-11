FOTO – Brustia: «Inter Women, ottimo inizio in Coppa Italia Femminile!»

Brustia commenta sui social la vittoria dell’Inter Women in Coppa Italia Femminile. L’attaccante nerazzurra è stata la protagonista del quinto e ultimo gol segnato nel secondo tempo del match contro il Cesena.

INIZIO – Martina Brustia si dice entusiasta della prima vittoria stagionale dell’Inter Women in Coppa Italia Femminile. L’attaccante nerazzurra pubblica un post sul proprio profilo Instagram e aggiunge: «Ottimo inizio in Coppa Italia. Brave ragazze!». La squadra di Rita Guarino ha affrontato in trasferta il Cesena, una delle avversarie nel gruppo D, vincendo 0-5 (vedi tabellino). Nella terza giornata della competizione le nerazzurre si scontreranno con il Parma Femminile.

In Cesena-Inter un’altra prova di forza delle nerazzurre, che chiudono il primo tempo con quattro gol di vantaggio. Nei secondi 45′, poi, la rete della numero otto interista sugella il risultato finale.