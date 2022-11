Inter, il rientro di Brozovic manna dal cielo per Inzaghi: le possibili rotazioni

La notizia migliore per l’Inter di Simone Inzaghi è il ritorno tra i convocati di Marcelo Brozovic. Il croato – come si legge qui – oggi ha svolto tutto l’allenamento con i compagni e probabilmente sarà disponibile per la partita contro la Juventus. Il ritorno del numero 77 aiuterà Inzaghi a gestire meglio le rotazioni in mezzo al campo

RIENTRO IMPORTANTE – Oggi è arrivata una bella notizia per l’Inter. Marcelo Brozovic sta per tornare. Il croato potrebbe rientrare tra i convocati di Simone Inzaghi per la sfida contro la Juventus, in programma domenica 6 novembre alle ore 20,45. Brozovic presumibilmente partirà dalla panchina, sia perché fuori da tanto tempo, sia per non intaccare l’equilibrio trovato dal trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

LE NUOVE ROTAZIONI – Con il ritorno del numero 77, Inzaghi avrà da riflettere su chi tenere fuori di volta in volta. La possibilità di scelta per il tecnico piacentino è ovviamente una notizia positiva. In più, le prestazioni di Calhanoglu in cabina di regia permetteranno a Brozovic di potersi riposare maggiormente. Il che, per un giocatore che per anni è stato pressoché fondamentale per l’Inter, può essere ottimo. Da non dimenticare poi Kristjan Asllani: l’albanese, come ammesso anche da Inzaghi, sta crescendo e potrà reclamare più spazio anche dopo la sosta per il Mondiale. A gennaio, quindi, Inzaghi avrà ben 5 giocatori da poter inserire a centrocampo – con Gagliardini sempre pronto – Questo significa più possibilità per tutti di riposare e, di conseguenza, maggior probabilità di performare. Se l’allenatore nerazzurro riuscirà a trovare un nuovo equilibrio, come fatto dopo l’infortunio di Brozovic, allora l’Inter potrà contare su un centrocampo di assoluto livello, ricco di qualità e quantità. E soprattutto, formato da giocatori intercambiabili, e da riserve al pari dei titolari.