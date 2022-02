Inter Women cala il tris in appena 15′ ma l’Empoli accorcia a fine primo tempo

Inter Women a valanga nei primi 45′ di gara ma la partita non è ancora chiusa, come dimostrato dal gol degli ospiti a tempo quasi scaduto. In Inter-Empoli di Serie A Femminile si ripartirà dal 3-1 della prima frazione di gioco

PRIMO TEMPO – A Sesto San Giovanni (MI) monologo nerazzurro in Serie A Femminile, arrivata alla 14ª giornata. La terza del girone di ritorno. Al 13′ Tatiana Bonetti apre le mercature, al 19′ Ajara Nchout raddoppia e al 29′ Ghoutia Karchouni cala il tris. In poco più di un quarto d’ora l’Inter Women di Rita Guarino fa capire all’Empoli Ladies che tipo di trasferta le aspetta in casa nerazzurra. Il gol di Chanté Dompig permette all’Empoli di Fabio Ulderici di accorciare le distanze al 45′, proprio prima di rientrare negli spogliatoi. Le squadre tra poco in campo per il secondo tempo: in Inter-Empoli si riparte del 3-1 dell’intervallo.