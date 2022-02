Mazzarri: «Dalbert all’Inter solo esterno, lavorandoci è meglio da trequartista»

Mazzarri si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo il trionfo in casa Atalanta. E lo fa spiegando anche l’utilizzo di Dalbert. L’ex allenatore dell’Inter, oggi sulla panchina del Cagliari, ai microfoni di Sky Sport descrive il classe ’93 brasiliano in prestito sull’isola fino a fine stagione

NUOVO DALBERT – La bella vittoria del suo Cagliari in casa dell’Atalanta (vedi articolo) dà ragione a Walter Mazzarri, che viene interpellato sul nuovo ruolo di Dalbert: «I giocatori, voi che siete esperti, li guardate anche con più serenità di noi allenatori. Se andate a guardare la carriera di Dalbert, è arrivato all’Inter solo giocando sull’esterno. Poi, quando uno lo allena, lo guarda e vede che è rapido, veloce e tecnico. Al giorno d’oggi sulla fascia ci vuole anche una fisicità importante. Se guardate gli esterni dell’Atalanta, anche Robin Gosens che è andato all’Inter, se giochi contro loro e a specchio… In fase difensiva a volte ha avuto dei problemi. Ingabbiarlo solo sulla fascia, uno tecnico così… Io dico che uno come lui può fare benissimo anche la mezzala. Sia contro la Fiorentina sia contro la Juventus ha avuto l’occasione-gol. Siccome è agile e tecnico, gli dai meno compiti difensivi, facendolo giocare dentro il campo, e può fare ancora meglio. Può anche esplodere facendo meglio di quanto fatto quando lo credevano solo da esterno. Per fare questo bisogna anche lavorarci e avere del tempo. Purtroppo, quando trovi la squadra in corsa, devi essere coraggioso a fare certe scelte. Se la prendi in estate e ci lavori, secondo me lui è quello che da mezzala, centrocampista e trequartista potrebbe fare ancora meglio». Questo il pensiero di Mazzarri su Dalbert che, ricordiamo, è a Cagliari in prestito dall’Inter.