Inter narcisista e superficiale: quasi come il Gambardella di Sorrentino

L’Inter ieri ha buttato via un Derby dominato. La squadra di Inzaghi è apparsa quasi come il Jep Gambardella de ‘La Grande bellezza’: fin troppo narcisista

FA TUTTO L’INTER − La sconfitta di ieri contro il Milan ha dimostrato un aspetto molto significativo: l’Inter crea e l’Inter distrugge. Quasi una fotocopia della gara persa contro la Lazio cinque mesi fa, i nerazzurri ieri hanno dominato l’avversario per una settantina di minuti decidendo poi di staccare la spina e uscire dal match. La squadra di Simone Inzaghi è apparsa meravigliosamente bella ma al contempo anche troppo narcisista. L’Inter ha schiacciato il Milan non riuscendo però a chiudere mai la partita (infrangendosi anche contro un Maignan in formato Superman) per poi essere beffata da una certa dose di superficialità.

VANITÀ − L’Inter è apparsa un po’ come il Jep Gambardella di Sorrentiniana memoria. Una squadra consapevole fin troppo della propria forza e delle proprie capacità, che si è lasciata trasportare dalla vanità perdendo di vista il concreto: ossia il gol e la vittoria. L’Inter come il famoso personaggio de ‘La Grande Bellezza‘ non ha voluto soltanto partecipare alla festa del Derby, ma ha voluto avere anche il potere di farla fallire. Più che una vittoria dei rossoneri, la stracittadina è stata una sconfitta della Beneamata. La speranza è che questo difetto svanisca immediatamente come già accaduto nel post Olimpico