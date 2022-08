Inter-Parma Women 2-0 al 45′, con tanto di gol al debutto!

Termina sul punteggio di 2-0 il primo tempo di Inter-Parma Women, sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie A Femminile. Ecco quanto successo fin qui allo Stadio “Ernesto Breda”, con le padrone di casa

DEBUTTO CON GOL – Parte nel migliore dei modi la stagione dell’Inter Women: dopo 16 minuti, infatti, si sblocca il risultato a favore delle nerazzurre. Il merito è di van der Gragt, una delle giocatrici arrivate durante la sessione estiva del calciomercato: punizione perfetta di Chawinga e il difensore di testa manda in rete il pallone dell’1-0 celebrando così il suo debutto in nerazzurro. Molto meglio le ragazze di Rita Guarino nella prima parte di gara, con Simonetti che di destro va vicinissima al gol del raddoppio. Sul finale arriva anche la rete del raddoppio: Flaminia Simonetti fornisce l’assist a Ghoutia Kharchouni che non sbaglia e trova il 2-0. Si chiude così il primo tempo della sfida tra Inter e Parma Women.

Inter-Parma Women, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Inter-Parma Women 2-0

Gol: van der Gragt al 16′, Kharchouni al 44′