Barcellona, messaggio all’Inter (e alle altre): Lewandowski show

Il Barcellona manda un messaggio ben chiaro alle avversarie del girone di UEFA Champions League, Inter compresa. I blaugrana si sbarazzano infatti senza difficoltà del Valladolid per 4-0, anche grazie a una grande prestazione di Robert Lewandowski.

MESSAGGIO LANCIATO – Dopo la lunga esperienza in Bundesliga, Robert Lewandowski continua anche in Spagna a fare ciò che sa fare meglio: segnare. Nella sfida tra Barcellona e Valladolid appena conclusasi, infatti, è proprio il polacco a portare avanti in vantaggio i blaugrana al 24′, su assist di un altro neo-arrivato: Raphinha. Sul finire di primo tempo ci pensa poi Pedri a trovare il raddoppio, preludio poi della doppietta di Lewandowski che al 65′ cala il tris e chiude i giochi. Il poker lo cala poi Sergi Roberto al 92′. Inter, Bayern Monaco e Viktoria Plzen sono avvisate: il Barcellona c’è e fa sul serio non solo per la Liga, ma anche per la Champions League.