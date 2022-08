Inter-Cremonese, sfida del riscatto: motivazioni forti per entrambe

Inter-Cremonese di martedì sera a San Siro è già una vera e propria sfida del riscatto per entrambe le squadre. Motivazioni forti sia per i nerazzurri che per gli avversari, chiamati a un risultato positivo.

RISCATTO – Inter-Cremonese è una sfida con grandi motivazioni per entrambe le squadre che si affronteranno. I nerazzurri devono subito riscattare il brutto stop di Roma contro la Lazio, tornando subito alla vittoria senza se e senza ma. Anche perché arriveranno poi altre due gare che determineranno il livello della squadra: prima il derby contro il Milan e poi l’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. Due partite in cui l’Inter dovrà cercare di arrivare nel miglior modo e stato mentale possibile. Per la Cremonese, invece, si tratta di cercare il primo punto che ancora manca in questa Serie A. E, per quanto visto nelle due sfide in trasferta contro Fiorentina e Roma, sicuramente si tratta di una squadra più ostica di quanto possa sembrare.

Inter-Cremonese, diverse motivazioni ma stessa voglia

MOTIVAZIONI – Insomma, le motivazioni che rendono Inter-Cremonese una sfida interessante e tutt’altro che scontata ci sono tutte. È chiaro che, analizzando la questione dal punto di vista dei nerazzurri, un altro passo falso è vietato. Un risultato diverso dalla vittoria metterebbe sicuramente già in difficoltà il cammino dell’Inter che – nonostante ci si trovi ancora all’inizio della stagione, come ricordato anche da Alessandro Bastoni dopo la sconfitta con la Lazio (vedi intervista) – devono fin da subito mettere in chiaro alle avversarie quelle che sono le intenzioni per quest’annata. Vincere e convincere, solo questo deve essere l’obiettivo per i nerazzurri nella sfida di martedì sera, dove – neanche a dirlo – San Siro sarà nuovamente gremito.