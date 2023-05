Inter-Milan Women termina 0-1. Finale di campionato amaro!

Inter-Milan Women termina 0-1. La 10ª ed ultima giornata della poule scudetto di Serie A Femminile allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI), si conclude con una sconfitta per la squadra di Guarino. L’Inter Women insiste alla ricerca del gol ma pecca di superficialità e va in svantaggio. Di seguito il report del secondo tempo di Inter-Milan Women.

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in Inter-Milan Women (vedi report), l’inizio dei secondi 45′ regalano poche emozioni. Il giro palla è della squadra di Rita Guarino, che con calma prova a trovare gli spazi giusti per andare in vantaggio. La conclusione più pericolosa arriva solo al 74′, quando dopo aver opposto resistenza alla difesa rossonera Tabitha Chawinga scarica su Marta Pandini. L’attaccante italiana trova una buona traiettoria ma Laura Giuliani riesce a deviare in calcio d’angolo. Dopo un solo minuto risponde il Milan, che con freddezza sfrutta la prima occasione utile, regalata dal disimpegno dell’Inter Women, e mette a segno lo 0-1. Il gol del vantaggio rossonero lo segna al 75′ Christy Grimshaw, che non si lascia sfuggire l’errore di Gouthia Karchouni. Le nerazzurre, però, non vogliono arrendersi e insistono ancora nella manovra offensiva. All’84’ Chawinga sfiora il gol, come nel primo tempo, ma trova ancora l’opposizione del portiere rossonero. All’87’ ci prova anche Elisa Polli, che spalle alla porta si gira e calcia forte di prima intenzione. Il tiro, però, è centrale e non preoccupa Giuliani. Inter-Milan Women termina sul risultato di 0-1 e il campionato delle nerazzurre si chiude al quinto posto in classifica con 39 punti.