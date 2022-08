Guarino: «Inter Women, esperienza unica! Adesso un’opportunità»

Alle 2.30 di stanotte in Italia (19.30 locali) Inter Women giocherà in amichevole contro i Chivas, formazione messicana, a Brownsville negli Stati Uniti. A poche ore dall’incontro ha parlato a Inter TV l’allenatrice delle nerazzurre, Guarino.

TOURNÉE – Rita Guarino, allenatrice di Inter Women, dagli Stati Uniti giudica la preparazione: «La squadra sta bene. È chiaro che sono le prime settimane, quindi il caldo si fa sentire. Arriviamo da un lungo periodo di stop, per cui dovremo piano piano ritrovare il ritmo di gara. Queste tournée e queste partite ci serviranno per mettere minutaggio nelle gambe: sta procedendo tutto bene, iniziano ad allenarsi assieme a noi anche alcune delle ragazze che erano via per la nazionale. Pian piano stiamo recuperando tutto il gruppo e questo va bene. L’amichevole coi Chivas? Indubbiamente rappresenta un’esperienza unica e anche formativa. Avere l’opportunità di venire a giocare qua in America contro le campionesse messicane rappresenta una bella opportunità. Siamo indietro di preparazione: sarà un test difficile e importante, però sicuramente porteremo a casa esperienza».

CAMPIONATO – Guarino giudica l’avvicinamento di Inter Women alla Serie A Femminile (vedi calendario): «Nuovo format? Non credo ci saranno differenze, almeno non per noi. Sicuramente vedrà ai nastri di partenza tutte le squadre agguerrite, perché ogni punto sarà prezioso. Sin da subito bisognerà spingere sull’acceleratore, quello che è cambiato dagli altri anni è che quando c’è una competizione internazionale la preparazione è un po’ più lenta. Al di là di questo credo che tutti si presenteranno ai nastri di partenza volendo conquistare punti. La prima partita ha sempre un sapore particolare, ci sarà l’emozione di cominciare una nuova stagione. Abbiamo affrontato il Parma in amichevole (vedi articolo), il campionato dirà un’altra cosa perché presenteremo formazioni differenti. Sarà una bella sfida contro un club entrato a far parte del calcio femminile».