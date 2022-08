Inter Women, ‘esordio’ vincente! Sconfitto il Parma in amichevole

L’Inter Women guidata da Rita Guarino inaugura il precampionato con una vittoria nella prima amichevole disputata. Contro il Parma le nerazzurre si impongono con il risultato di 0-2.

BUONA LA PRIMA – Esordio vincente in questo precampionato per l’Inter Women guidata da Rita Guarino. 0-2 è infatti il risultato dell’amichevole contro il Parma, prima della partenza per la tournée che vedrà impegnate le nerazzurre negli Stati Uniti per preparare il prossimo campionato di Serie A.