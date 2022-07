Serie A Femminile, il calendario 2022-23: tutte le gare dell’Inter Women

Stilato il calendario 2022/23 della Serie A Femminile. L’Inter Women di coach Rita Guarino esordirà contro il Parma in casa. Di seguito tutto il calendario delle nerazzurre

SERIE A FEMMINILE AL VIA − Il massimo campionato italiano femminile inizierà nel weekend del 27-28 agosto. Per la prima volta nella storia, il torneo sarà contraddistinto dal professionismo entrato in vigore a partire dal primo di luglio. Altra novità relativa alla Serie A Femminile è quella del format: ci sarà una prima fase di regular season e una seconda fase in cui le 10 squadre saranno suddivise in cinque gruppi distinti. Le prime cinque della graduatoria prenderanno parte alla poule scudetto, che metterà in palio il titolo e l’accesso alla Women’s Uefa Champions League (si qualificano le prime due della classifica). Mentre le ultime 5 si affronteranno in una poule salvezza, nella quale l’ultima retrocede direttamente in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto. In questa seconda fase, le società ripartiranno con i punti conseguiti nella regular season.

SERIE A FEMMINILE – GIRONE D’ANDATA

27/28 agosto: Inter Women-Parma

10/11 settembre: Juventus-Inter Women

17/18 settembre: Inter Women-Pomigliano

24/25 settembre: Sampdoria-Inter Women

1/2 ottobre: Como-Inter Women

15/16 ottobre: Inter Women-Milan

22/23 ottobre: Sassuolo-Inter Women

29/30 ottobre: Inter Women-Roma

19/20 novembre: Fiorentina-Inter Women

SERIE A FEMMINILE – GIRONE DI RITORNO

26/27 novembre: Parma-Inter Women

03/04 dicembre: Inter Women-Juventus

10/11 dicembre: Pomigliano-Inter Women

14/15 gennaio: Inter Women-Sampdoria

21/22 gennaio: Inter Women-Como

28/29 gennaio: Milan-Inter Women

4/5 febbraio: Inter Women-Sassuolo

11/12 febbraio: Roma-Inter Women

25/26 febbraio: Inter Women-Fiorentina

Il calendario completo della Serie A Femminile 2022/23.