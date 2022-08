Guarino: «Molto felici di giocare partite a livello internazionale. Chivas squadra giovane»

Rita Guarino nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara amichevole tra Inter e Chivas in USA ha parlato dell’esperienza internazionale delle ragazze e non solo.

AMICHEVOLI INTERNAZIONALI – Queste le parole di coach Rita Guarino in conferenza stampa: «Siamo molto felici di essere qui e avere la possibilità di giocare partite di livello internazionale. Fare questo tipo di esperienze e incontrare culture calcisticamente lontane dalla nostra ci arricchirà sicuramente. Sarà un piacere domani affrontare il Chivas, perché il calcio femminile in Messico è diventato professionistico negli ultimi anni il livello è cresciuto notevolmente. Noi ci presentiamo ad affrontare la gara contro il Chivas con una squadra giovane, con diverse calciatrici aggregate dalla nostra Primavera. Siamo ancora nella di pre-season ma ci prepareremo comunque al meglio per la gara di domani contro le attuali campionesse del campionato messicano».