Pinamonti ancora in gruppo con l’Inter: ultima attesa prima del Sassuolo

Pinamonti al Sassuolo è un’operazione in dirittura d’arrivo (vedi articolo). L’attaccante classe ’99, tuttavia, a stasera è ancora in gruppo con l’Inter: lo segnala Sportitalia.

ULTIME ORE – Andrea Pinamonti domani farà le visite mediche col Sassuolo (vedi articolo). Accordo raggiunto in giornata fra l’Inter e i neroverdi, per venti milioni di euro con pagamento pluriennale (vedi articolo). Non è prevista la recompra, ma c’è comunque la possibilità di riportarlo a casa (vedi articolo). Trasferimento già ormai concluso, ma Sportitalia fa sapere che fino alle 22.30 circa Pinamonti era ancora in gruppo con l’Inter ad Appiano Gentile. Tuttavia non ci sono dubbi sul fatto che a ore si completerà tutto l’iter.