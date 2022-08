Pinamonti al Sassuolo, spunta un retroscena sulla clausola di recompra

Si sta definendo in queste ore il passaggio di Andrea Pinamonti dall’Inter al Sassuolo, che andrà a tamponare così la cessione di Giacomo Raspadori al Napoli. Secondo un’indiscrezione lanciata da Alfredo Pedullà, però, non ci sarà alcun diritto di recompra per i nerazzurri.

NIENTE CLAUSOLA – Tutto pronto per il passaggio di Andrea Pinamonti dall’Inter al Sassuolo. Ma con una novità. Fino a ora, infatti, si parlava della pretesa dei nerazzurri di mantenere una clausola di recompra sul giocatore. Clausola che però, stando a quanto riporta il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, non farà parte dell’accordo. Dal momento che i neroverdi investiranno 20 milioni di euro, la decisione finale è quella di restare liberi da qualsiasi vincolo, tenendo anche in considerazione che è mancato l’accordo sulla cifra che avrebbe permesso all’Inter di riacquistare il giocatore.

Fonte – Alfredopedulla.com