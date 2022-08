Barcellona, che guai! Acquisti non registrati e due possono già lasciare

A pochi giorni dall’inizio della Liga, il Barcellona è in grossi guai. Il club catalano, come riporta ESPN, non è ancora in grado infatti di registrare nessuno dei nuovi acquisti estivi a causa delle stringenti regole della federazione riguardo al monte ingaggi. Addirittura due giocatori potrebbero già lasciare la squadra.

GROSSI GUAI – Non se la passa bene il Barcellona, che nonostante la campagna acquisti decisamente faraonica, si trova in grossi guai finanziari. Tanto da non riuscire ad adempire ai regolamenti della federazione calcistica spagnola in merito alla registrazione dei nuovi acquisti. Ma non solo. Anche i nuovi contratti di Sergi Roberto e Ousmane Dembélé non possono essere depositati. Nel dettaglio i giocatori coinvolti, oltre ai due appena citati, sono Lewandowski, Raphinha, Koundé, Christensen e Kessié.

VIA A ZERO – Proprio gli ultimi due, inoltre, potrebbero addirittura lasciare il Barcellona senza mai essere ufficialmente stati giocatori blaugrana. Arrivati entrambi a parametro zero, i due – sempre stando alle notizie riportate da ESPN – sarebbero in grado di attivare una clausola contrattuale per la quale possono liberarsi dalla società blaugrana nel caso in cui i loro contratti non possano essere registrati entro la gara di questo fine settimana contro il Rayo Vallecano. Una vera e propria corsa contro il tempo, per una società che sta attraversando un momento parecchio complicato.