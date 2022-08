Inzaghi prova una nuova coppia: indicazione dall’allenamento congiunto

Si sta svolgendo in questi minuti ad Appiano Gentile l’allenamento congiunto tra Inter e Sant’Angelo (vedi report). Con Simone Inzaghi che ha provato nei primi 45 minuti una nuova coppia d’attacco, ovvero quella formata da Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

NUOVA COPPIA – Le amichevoli estive, si sa, servono sia per trovare la miglior condizione fisica che per provare qualche esperimento di formazione. È il caso, per esempio, dell’allenamento congiunto che l’Inter sta svolgendo ora contro il Sant’Angelo. Dove Simone Inzaghi, nel primo tempo, ha provato una coppia d’attacco tutta nuova. Ovvero quella formata da Edin Dzeko e Romelu Lukaku, fin qui praticamente mai provati insieme nelle altre uscite prestagionali. Una coppia che fin qui – soppesando naturalmente il livello degli avversari – ha dato risposte positive. Nei cinque gol segnati, infatti, due sono stati del bosniaco e uno del belga. A meno di clamorosissime sorprese, non sarà la stessa coppia che debutterà a Lecce (il titolare è infatti Lautaro Martinez), ma di certo è un’indicazione su possibili soluzioni per Inzaghi da utilizzare a gara in corso.