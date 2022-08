Inter, termina l’allenamento congiunto: doppia cifra, Casadei gol!

Dopo il primo tempo chiuso sul punteggio di 5-0 (vedi report), l’Inter ha concluso ora l’allenamento congiunto contro il Sant’Angelo. 11-0 il risultato finale, che ha visto tra i marcatori anche il giovane talento Cesare Casadei.

DOPPIA CIFRA – Termina con un secco 11-0 l’ultimo test per l’Inter in vista dell’esordio stagionale. A farne le spese il Sant’Angelo, squadra sfidata dai nerazzurri nell’allenamento congiunto di oggi. Dopo i cinque gol del primo tempo (Dzeko x2, Calhanoglu, Lukaku e Dumfries), nella ripresa sono arrivate le reti di Mkhitaryan, Gagliardini, Lautaro Martinez (doppietta), Joaquin Correa e del giovane talento Cesare Casadei. Tutto pronto, ora, per la trasferta di sabato contro il Lecce allo stadio Via del Mare.