Romano: «Casadei, dal Chelsea nuova offerta ma il Nizza ha un jolly!»

Casadei è apprezzato da Chelsea e Nizza che vorrebbero strapparlo all’Inter. I nerazzurri stanno valutando le proposte messe sul piatto. La situazione

APPREZZATO − Fabrizio Romano, su Twitter, aggiorna sulla situazione legata a Casadei: «Affare Cesare Casadei. Il Chelsea sta spingendo per ingaggiare il talento italiano con nuova proposta già pronta, ma in corsa anche Nizza che metterebbe sul piatto un’eventuale clausola di recompra inclusa nell’offerta. L’Inter non ha ancora preso alcuna decisione. Tanto dipenderà dall’ammontare delle due proposte».