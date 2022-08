Pinamonti al Sassuolo, per l’Inter pagamento in più anni: la divisione – SI

Pinamonti è destinato a trasferirsi al Sassuolo, con le visite mediche già fissate (vedi articolo). L’Inter, come racconta Sportitalia, riceverà un pagamento pluriennale per la cessione dell’attaccante.

L’USCITA – È arrivato l’accordo fra Inter e Sassuolo per Andrea Pinamonti. Le due squadre hanno raggiunto un’intesa per il passaggio dell’attaccante classe ’99 in neroverde, per venti milioni di euro. Domani previste le visite mediche, con l’ormai ex nerazzurro che sarà a disposizione lunedì in casa della Juventus. Sarà un pagamento pluriennale, come ormai avviene per tutti i trasferimenti (fatta eccezione per chi paga la clausola rescissoria). Sportitalia avverte come l’Inter riceverà la cifra per Pinamonti in quattro anni.