Guarino: «Inter Femminile, stagione di alti e bassi. Nostri prossimi obiettivi…»

Guarino, coach dell’Inter Femminile, ha parlato della stagione, la prima sulla panchina nerazzurra. Inoltre fissa anche gli obiettivi in vista della prossima stagione.

LA STAGIONE – Rita Guarino tira le somme della stagione appena conclusa: «Sin dal primo giorno di ritiro sono stata travolta dal grande entusiasmo delle ragazze: sapevano di non aver fatto il massimo in precedenza, quindi con grande disponibilità e voglia sono partite per fare sempre meglio. Alcuni fattori hanno indebolito la squadra nel corso della stagione ma le ragazze sono state brave a reagire in continuazione. Abbiamo avuto alti e bassi in stagione, non siamo riusciti a dare continuità a prestazioni buone. Contro la Juventus abbiamo giocato quattro grandi partite senza trovare la soddisfazione nel risultato; ci sono state altre partite meno buone. Abbiamo sicuramente margini di miglioramento per acquisire una mentalità che ti porti a giocare come se di fronte ci sia sempre la prima in classifica».

PROSSIMI OBIETTIVI – Guarino fissa gli obiettivi della prossima stagione: «Nella prossima stagione cambia il format del campionato, con 10 squadre con andata e ritorno prima della suddivisione Scudetto-Champions e Playout: il primo obiettivo è quello di finire nel pool giusto, tra le prime cinque. Poi da lì bisognerà vedere a cosa potremo puntare».

Fonte: Inter.it