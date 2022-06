Inter, nuovo incontro con Chelsea per Lukaku. Marotta aspetta una risposta – Sky

L’Inter già nelle prossime ore potrebbe ‘incontrare’ nuovamente la dirigenza del Chelsea per tornare a parlare di Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito da Sky Sport, potrebbe trattarsi di una conference call in presenza anche del presidente Steven Zhang. Marotta e la dirigenza si aspettano una risposta precisa dagli inglesi.

NUOVO INCONTRO – Secondo quanto riferito dall’inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi, è atteso in questo ore un nuovo incontro tra Inter e Chelsea. Il club inglese ha rifiutato la prima proposta dell’Inter. Giuseppe Marotta e la dirigenza nerazzurra si aspettano una risposta riguardo la valutazione precisa del prestito da parte del Chelsea. Possibili nuovi aggiornamenti già in serata, a quel punto si capirà se l’Inter avrà la possibilità di avvicinarsi alla cifra richiesta dagli inglesi. Di sicuro c’è un buon feeling tra l’Inter e la nuova proprietà del Chelsea. Nel corso dell’ultimo incontro si è parlato anche di altri giocatori (in maniera slegata dall’affare Lukaku), cercando di ottenere una via preferenziale. I nomi sono quelli di Milan Skriniar, Denzel Dumfries, ma anche Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij.

Fonte: Sky Sport