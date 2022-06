Sanchez, si prospetta un ritorno al passato: disposto a un sacrificio

Resta in evoluzione la situazione di Alexis Sanchez con l’Inter, con le strade che sono destinate a separarsi. Secondo quanto riporta il quotidiano La Tercera, si prospetta un clamoroso ritorno al passato per il cileno.

RITORNO E SACRIFICIO – Alexis Sanchez a caccia di squadra. Una soluzione che farebbe contento tanto il giocatore – a caccia di spazio – quanto l’Inter, che potrebbe alleggerire il monte ingaggi. Per l’attaccante cileno si prospetta ora un possibile clamoroso ritorno al passato. Il Barcellona infatti, sarebbe pronto a riportarlo in Spagna e la soluzione piacerebbe naturalmente anche al giocatore. Tanto da essere anche disposto di dimezzarsi l’ingaggio pur di poter tornare in Catalunia. Resta però da sistemare la situazione proprio tra lo stesso Sanchez e l’Inter, con il club che dovrebbe pagare una buonuscita di 4,5 milioni di euro per poter risolvere il contratto con il giocatore.

Fonte – La Tercera