Durante: «Che emozione vincere il derby! Para-rigori? Vi spiego»

Il portiere dell’Inter Women Francesca Durante – ospite a San Siro della sfida di Coppa Italia di ieri contro l’Atalanta – ha parlato ai canali ufficiali della società tornando sul derby vinto lo scorso weekend con tanto di rigore parato

GRANDE EMOZIONE – Francesca Durante torna con gioia sul derby vinto dall’Inter Women contro il Milan, con tanto di rigore parato: «Sicuramente è una grandissima emozione vincere un derby in maniera così netta. I rigori sono abilità e anche un po’ fortuna. Non mi vedo come una para-rigori. L’ultima volta è andata bene, sono felice di aver aiutato la squadra e ora dobbiamo andare avanti così. All’andata con il Sassuolo è stata una partita molto difficile, dobbiamo proseguire il trend del derby e andare forte fino alla fine del campionato».