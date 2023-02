Onana, buona la prima al derby: striscia da confermare in Inter-Milan

Il primo derby da titolare per André Onana è coinciso con il netto 0-3 di Riad che è valso la Supercoppa Italiana, nonché il suo primo trofeo in maglia nerazzurra. Buona la prima quindi, in quella che è una striscia da proseguire in Inter-Milan di domenica

BUONA LA PRIMA – André Onana nel suo primo derby da titolare con la maglia dell’Inter ha ottenuto tre grandi risultati in uno: la vittoria (0-3), il primo trofeo (la Supercoppa Italiana) e la porta inviolata. Decisamente buona la prima per il portiere camerunese che, nel derby di andata in campionato non era sceso in campo. Insomma, un debutto non male quello di André Onana nella partita probabilmente più importante (insieme alla Juventus) per il mondo Inter. Ma non è il momento di adagiarsi sugli allori, perché ora la striscia va mantenuta.

DERBY DA VINCERE – Onana negli scontri diretti di questo inizio 2023 ha uno score decisamente invidiabile: porta inviolata nell’1-0 contro il Napoli (con tanto di super intervento nel finale su Raspadori a salvare il risultato), porta inviolata nello 0-3 contro il Milan di Supercoppa Italiana e porta inviolata nell’1-0 di ieri sera contro l’Atalanta nei quarti di finale della Coppa Italia. Insomma, quando il livello si alza Onana si esalta e fornisce il suo prezioso contributo al risultato finale. Ora il suo primo derby di campionato, davanti a un San Siro strapieno. Nella speranza di poter dire anche un “buona la seconda”.