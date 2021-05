De la Fuente: «Dispiaciuti per il risultato. Abbiamo regalato un tempo»

Sebastian de la Fuente, tecnico dell’Inter Primavera Femminile, commenta la sconfitta in semifinale per 2-0 contro la Roma (vedi report).

DISPIACERE – La Primavera Femminile dell’Inter si ferma in semifinale, e dovrà accontentarsi (al massimo) del terzo posto. La sconfitta per 2-0 con la Roma riempie Sebastian de la Fuente, tecnico nerazzurro, di rammarico. Ecco le sue parole a “Inter TV” dopo la partita: «Siamo un po’ dispiaciuti per il risultato. Abbiamo regalato il primo tempo, ma nel secondo siamo stati in partita e avremmo meritato di rimetterla in gioco. Abbiamo sbagliato un paio di gol che potevano riaprire la partita. Loro hanno capitalizzato più di noi. Potevamo affrontare meglio la partita, senza regalare un tempo. Ma continuiamo a lavorare per la crescita di queste ragazze, che è la cosa più importante».