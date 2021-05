Dossena ritiene che Inzaghi all’Inter possa funzionare. L’ex terzino sinistro, ospite della trasmissione “Sportitalia Mercato”, è dell’idea che l’ormai ex allenatore della Lazio sia più utile di Sarri. Un commento anche sulle voci riguardanti Conte e il Real Madrid (vedi articolo).

CAMBIO IN PANCHINA – Andrea Dossena valuta cosa potrà portare l’avvicendamento fra Antonio Conte e Simone Inzaghi all’Inter: «Continuità anche sul modulo. Inzaghi è abituato al 3-5-2, con Maurizio Sarri e il 4-3-3 avrebbe dovuto cambiare tanto e nel ridimensionamento non ci stava molto. È una continuità anche sotto l’aspetto del gioco. Per quanto riguarda Conte l’unica cosa che non mi torna tanto è che, quando era al Chelsea, lo spogliatoio del Real Madrid aveva messo il veto: Sergio Ramos non lo voleva, ma ora può andarsene. Comunque i metodi di lavoro di Conte sono abbastanza famosi, fa lavorare tanto e gioca in maniera diversa. Ci sono tanti piccoli dubbi, però ha sempre vinto».