Di Gennaro: «Inzaghi all’Inter? Profilo interessante, per tanti motivi»

Antonio Di Gennaro commenta con favore il possibile approdo di Simone Inzaghi all’Inter, dopo il mancato rinnovo con la Lazio. Ecco le parole dell’ex calciatore ai microfoni di “TMW Radio”.

DESTINO ROSEO – Ormai manca solo l’ufficialità per vedere Simone Inzaghi prossimo allenatore dell’Inter (vedi articolo). Il tecnico fa così sfumare il rinnovo con la Lazio, che sembrava cosa fatta nella mattinata di oggi. Un dietrofront che l’ex calciatore Antonio Di Gennaro non condanna affatto: «Inzaghi ha dimostrato grande attaccamento alla Lazio. Da allenatore della prima squadra sono arrivati trofei e anche un piazzamento in Champions League. Ha fatto grandissime cose con la Lazio. Lui ha aspettato sedici mesi, son tanti: lui era affezionato e voleva rimanere. Andare all’Inter è un passo in avanti con responsabilità maggiori: all’Inter devi vincere. È un profilo interessante dal punto di vista tattico e tecnico, anche come comunicazione: è tra i migliori».