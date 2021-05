Inter, è fatta: il nuovo allenatore sarà Simone Inzaghi: firma a ore

Manca solo l’ufficialità, ma per l’Inter la scelta del nuovo allenatore è fatta: Simone Inzaghi firmerà a ore il contratto con la società nerazzurra.

SCELTA FATTA – Manca sempre meno alla firma di Simone Inzaghi con l’Inter: l’ormai ex tecnico della Lazio dovrebbe addirittura firmare in serata un contratto biennale, dopo il quale inizieranno le consultazioni per costruire la squadra in vista della prossima stagione. Tempi confermati anche dall’Amministratore Delegato Beppe Marotta (vedi articolo).