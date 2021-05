Serie A 2021-2022: le squadre partecipanti per la prossima stagione

La Serie A 2021-2022 è completa. Con la promozione di ieri del Venezia, che ha superato il Cittadella nella finale play-off, si conoscono tutte le squadre alla griglia di partenza. Ecco quali saranno le avversarie dell’Inter Campione d’Italia.

LE RIVALI – L’Inter trova tre cambi nella Serie A 2021-2022. Al posto delle retrocesse Benevento, Crotone e Parma arrivano Empoli, Salernitana e Venezia. Questi ultimi ottengono la promozione a seguito dei play-off, con la finale vinta con un complessivo 2-1 sul Cittadella. La prossima stagione inizierà nel weekend del 21 e 22 agosto, con la prima giornata (vedi articolo). Ancora non si sà né la data di presentazione del calendario né il programma completo, ma su quest’ultimo punto la lista intera delle giornate non dovrebbe tardare. La Supercoppa Italiana, invece, si giocherà in Arabia Saudita e sarà Inter-Juventus (presumibilmente a stagione in corso).

SERIE A 2021-2022 – LE SQUADRE PARTECIPANTI

Atalanta

Bologna

Cagliari

Empoli

Fiorentina

Genoa

Inter

Juventus

Lazio

Milan

Napoli

Roma

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

Venezia

Verona