Ajara Njoya non sbaglia un colpo: Inter Women avanti 1-0 nei primi 45′

Ajara Njoya al momento può guidare la classifica marcatrici dell’Inter Women, grazie al quinto gol stagionale. Suo l’1-0 nel primo tempo di Inter-Sassuolo, ultima partita del girone di andata della Serie A Femminile

PRIMO TEMPO – Servono solo 12′ ad Ajara Njoya per segnare il quinto gol in maglia nerazzurra. L’Inter Women di Rita Guarino chiude il primo tempo in vantaggio 1-0 sul Sassuolo di Gianpiero Piovani (vedi formazioni ufficiali). Decisivo, finora, il tap-in a botta sicura e porta vuota di Ajara Njoya, che interviene sulla conclusione della compagna di reparto Tatiana Bonetti, in extremis. Tra poco le squadre torneranno in campo per la ripresa.