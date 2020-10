UFFICIALE – Cagliari-Inter Primavera rinviata, definita la data del recupero e non solo

Su Cagliari-Inter Primavera, come anticipato da Inter-News.it in mattinata (vedi articolo), c’era la forte possibilità di un rinvio e si è tramutata in realtà. La Lega Serie A ha annunciato, oltre alla data del recupero, anche alcune variazioni al programma di anticipi e posticipi (vedi articolo). Ecco tutte le modifiche.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – LE VARIAZIONI

RECUPERI 4ª GIORNATA

Ascoli-Juventus sabato 14 novembre ore 13

Inter-Genoa sabato 14 novembre ore 15

Sampdoria-Empoli domenica 15 novembre ore 10.30

Torino-Milan domenica 15 novembre ore 12.30

RECUPERI 5ª GIORNATA

Empoli-Fiorentina mercoledì 25 novembre ore 12.30

Milan-Sassuolo mercoledì 25 novembre ore 12.30

Atalanta-Torino mercoledì 25 novembre ore 14.30

Cagliari-Inter mercoledì 25 novembre ore 14.30

SPAL-Ascoli mercoledì 25 novembre ore 14.30

Juventus-Sampdoria mercoledì 25 novembre ore 16.30

MODIFICHE CALENDARIO 6ª GIORNATA

Bologna-Atalanta sabato 31 ottobre ore 11 (anziché ore 14.30)

Roma-Juventus domenica 1 novembre ore 10 (anziché ore 11)

Cagliari-Genoa domenica 1 novembre ore 12 (anziché ore 13)

Milan-Empoli lunedì 2 novembre ore 14.30 (anziché sabato 31 ottobre ore 11)

MODIFICHE CALENDARIO 7ª GIORNATA

Empoli-Bologna sabato 7 novembre ore 14.30 (anziché venerdì 6 novembre ore 14.30)

Inter-Torino domenica 8 novembre ore 10.30 (anziché ore 11)

Genoa-Fiorentina lunedì 9 novembre ore 14.30 (anziché sabato 7 novembre ore 14.30)