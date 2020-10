Michael Johnson: “Lukaku, nessuno menziona un fatto. È un uomo che…”

Michael Johnson, ex giocatore del Birmingham City ed ora assistente ct dell’Under 21 inglese, parla di Romelu Lukaku e del tema del razzismo nel calcio

LUKAKU – Queste le parole di Michael Johnson, ex giocatore del Birmingham City ed ora assistente ct dell’Under 21 inglese, sul razzismo e gli stereotipi linguistici nel calcio. «Quando guardiamo qualcuno come Lukaku, viene spesso descritto come potente e forte, ma nessuno menziona che parla sei lingue o che ha tre diplomi di Master: è un uomo che si esprime molto chiaramente. Ma questo non è associato ai giocatori di colore perché è sempre legato alla loro fisicità».

LINGUAGGIO – Michael Johnson prosegue. «Quando si tratta di atleti di colore, la terminologia non è cambiata abbastanza velocemente, il che rende difficile la traduzione nella sala riunioni. Il linguaggio che usiamo per descrivere i giocatori neri in particolare deve essere esaminato e sfidato».

