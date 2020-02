UEFA Youth League, il sorteggio: possibile Inter-Juventus ai quarti!

Condividi questo articolo

L’UEFA Youth League ha il suo tabellone fino alla finale. Come annunciato poco fa l’Inter se la vedrà con i francesi del Rennes agli ottavi (vedi articolo), ma in caso di passaggio del turno per la Primavera di Madonna ci sarà una partitissima: Juventus o Real Madrid, sempre in casa. Ecco l’esito completo del sorteggio, a breve date e orari ufficiali.

UEFA YOUTH LEAGUE – SORTEGGIO FASE FINALE

OTTAVI DI FINALE (3/4 marzo)

Bayern Monaco-Dinamo Zagabria

Ajax-Atlético Madrid

Atalanta-Lione

Inter-Rennes

Red Bull Salisburgo-Derby County

Benfica-Liverpool

Stella Rossa-Midtjylland

Juventus-Real Madrid

QUARTI DI FINALE (17/18 marzo)

1 Inter o Rennes-Juventus o Real Madrid

2 Red Bull Salisburgo o Derby County-Atalanta o Lione

3 Stella Rossa o Midtjylland-Ajax o Atlético Madrid

4 Bayern Monaco o Dinamo Zagabria-Benfica o Liverpool

SEMIFINALI (17 aprile)

1 Vincente quarto di finale 4-Vincente quarto di finale 3

2 Vincente quarto di finale 2-Vincente quarto di finale 1

FINALE (20 aprile)

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2

Tutte le partite si giocano in gara unica, in caso di parità al 90′ si va direttamente ai rigori senza effettuare i tempi supplementari. Le semifinali e la finale di UEFA Youth League si disputeranno in campo neutro presso il Colovray Stadium di Nyon.