Lazio-Inter: un rientro e un ballottaggio nelle scelte di Antonio Conte – Sky

Lazio-Inter: un rientro e un ballottaggio nelle scelte di Antonio Conte

Lazio-Inter di domenica sera sarà un’importantissima sfida scudetto. I nerazzurri ci arrivano dopo la sconfitta contro il Napoli nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, le ultime sulle scelte di formazione di Antonio Conte

Dopo la sconfitta di mercoledì contro il Napoli nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, l’Inter si rituffa sul campionato. Il primato in classifica è stato conquistato col vittorioso derby di domenica scorsa, alla prossima giornata però i nerazzurri saranno chiamati a una fondamentale sfida scudetto in casa della Lazio staccata di un solo punto. Secondo Sky Sport ci sono pochi dubbi di formazione per Antonio Conte, dovrebbe tornare Alessandro Bastoni in difesa (squalificato nel derby e ormai considerato un titolare a pieno titolo) e a centrocampo invece c’è un ballottaggio Vecino-Eriksen. In attacco confermatissima la coppia Lautaro Martinez-Lukaku con l’argentino anch’egli al ritorno dopo due giornate di squalifica.