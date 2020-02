UEFA Youth League, sorteggio ottavi: l’avversario dell’Inter

Sorteggiata l’avversaria dell’Inter per gli ottavi di finale della Uefa Youth League. La primavera nerazzurra affronterà una squadra francese

E’ in corso a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Youth League. La primavera dell’Inter è stata sorteggiata contro i francesi del Rennes. La partita si giocherà in gara unica in casa il 3 o il 4 marzo.