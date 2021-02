Satriano entra e segna 2 gol ma beffa finale: Sassuolo-Inter Primavera 3-3

Martin Satriano – Inter Primavera, copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Primavera, Sassuolo-Inter in campo. Appena terminata la partita valida per il recupero della 6ª giornata del Campionato Primavera 1. La squadra di Madonna riesce a recuperare lo svantaggio e andare avanti grazie all’ingresso del bomber Satriano, ma nel finale regala il pareggio

SECONDO TEMPO – Dopo il 2-1 del primo tempo in favore del Sassuolo (vedi articolo), la ripresa si apre con l’ingresso subito decisivo di Satriano. Alla prima azione Casadei viene atterrato in area e al 48′ il rigore di Satriano riporta l’Inter in parità. E al 69′ proprio Satriano fa doppietta di testa su calcio di punizione battuto da Squizzato. Dopo aver mancato il gol che avrebbe chiuso la partita, l’Inter subisce l’assedio del Sassuolo che trova il pareggio all’85’ con la zampata di Mattioli sul tiro-cross di Pieragnolo. Dopo cinque minuti di recupero, Sassuolo-Inter termina 3-3. Un altro punto in classifica per i nerazzurri di Madonna, che vanno a quota 15 punti e restano a -6 dalla capolista Roma.

3 SASSUOLO – INTER 3

MARCATORI: Ripamonti (S) al 12′, Bonfanti (I) al 27′, Samele (S) al 32′, rig. Satriano (I) al 48′, Satriano (I) al 69′ e Mattioli (S) all’85’.

SASSUOLO UNDER 19 (4-3-3): 1 Vitale; 2 Saccani, 4 Flamingo, 6 Piccinini, 3 Manarelli (15 Pieragnolo dall’81’); 8 Artioli (C), 5 Marginean (24 Mattioli dall’81’), 7 Aucelli (21 Karamoko dall’81’); 11 Ripamonti (20 Florentine dal 60′), 9 Samele (23 Micheal dal 68′), 10 Manara.

A disposizione: 12 Zacchi; 13 Uni, 14 Arabat, 16 Pinelli, 17 Cannavaro, 18 Abubakar, 19 Arcopinto.

Allenatore: E. Bigica

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Stankovic (C); 2 Lorenzo Moretti, 4 Kinkoue, 5 Sottini, 3 Vezzoni; 6 Squizzato, 7 Wieser (18 Fabbian dal 67′), 8 Casadei (16 Sangalli dal 77′); 10 Mirarchi (20 Oristanio dal 60′); 9 Bonfanti (19 Fonseca dal 60′), 11 Akhalaia (22 Satriano dal 46′).

A disposizione: 12 Rovida, 21 Calligaris; 13 Tonoli, 14 Andrea Moretti, 15 Dimarco, 17 Peschetola.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: G. Collu della sezione di Cagliari.

NOTE – Ammoniti: Manarelli (S) al 47′ e Kinkoue (I) al 75′; Recupero: 0 (PT) 5′ (ST).