Inter-Lazio, Inzaghi sceglie Musacchio. Marusic in vantaggio a sinistra

GLI AVVERSARI – Inter-Lazio, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2020-2021 avrà luogo oggi alle 20:45 a San Siro. I nerazzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di approfittare delle due sconfitte di Juventus e Milan e cercare il sorpasso in classifica contro una squadra di sicuro non semplice. Simone Inzaghi, forte degli otto risultati utili consecutivi in campionato, vuole il quarto posto che significherebbe posto in UEFA Champions League. Per farlo si affiderà all’undici migliore: in difesa un solo ballottaggio tra Patric e il nuovo arrivato Musacchio, che in Serie A ha già fatto il suo esordio con i biancocelesti e attualmente in vantaggio rispetto lo spagnolo. Sulla fascia sinistra invece, Simone Inzaghi sceglie Marusic per contenere e infastidire Achraf Hakimi sulla sua stessa fascia di competenza. In attacco Joaquin Correa a supporto dell’unica punta Ciro Immobile.