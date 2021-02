Bonfanti non basta, l’Inter sbaglia ed è sotto dopo 45′: Sassuolo avanti 2-1

Nicholas Bonfanti – Inter Primavera, copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Primavera, Sassuolo-Inter in campo. Appena terminato il primo tempo della partita valida per il recupero della 6ª giornata del Campionato Primavera 1. Il gol di Bonfanti non basta perché intervallato da due reti neroverdi, Inter sotto dopo i primi 45′ di gioco

PRIMO TEMPO – Troppi errori a Reggio Emilia nella prima frazione di gara. Chiusa in meritato vantaggio dai padroni di casa del Sassuolo, avanti 2-1 sull’Inter Al 12′ apre le marcature Ripamonti, che svetta di testa su calcio d’angolo battuto da Artioli. Il pareggio nerazzurro arriva al 27′ con Bonfanti, che di sinistro trova il gol su assist di Wieser, bravo a recuperare palla da un disimpegno errato della difesa neroverde. Poi al 32′ il Sassuolo torna in vantaggio con Samele, che ribadisce in rete la respinta centrale di Stankovic sugli sviluppi di un calcio da fermo. Nel finale di primo tempo Inter vicina al pareggio, ma Bonfanti non è preciso e manca l’appuntamento con la doppietta personale.

2 SASSUOLO – INTER 1

MARCATORI: Ripamonti (S) al 12′, Bonfanti (I) al 27′ e Samele (S) al 32′.

SASSUOLO UNDER 19 (4-3-3): 1 Vitale; 2 Saccani, 4 Flamingo, 6 Piccinini, 3 Manarelli; 8 Artioli (C), 5 Marginean, 7 Aucelli; 11 Ripamonti, 9 Samele, 10 Manara.

A disposizione: 12 Zacchi; 13 Uni, 14 Arabat, 15 Pieragnolo, 16 Pinelli, 17 Cannavaro, 18 Abubakar, 19 Arcopinto, 20 Florentine, 21 Karamoko, 23 Micheal, 24 Mattioli.

Allenatore: E. Bigica

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Stankovic (C); 2 Lorenzo Moretti, 4 Kinkoue, 5 Sottini, 3 Vezzoni; 6 Squizzato, 7 Wieser, 8 Casadei; 10 Mirarchi; 9 Bonfanti, 11 Akhalaia.

A disposizione: 12 Rovida, 21 Calligaris, 13 Tonoli, 14 Andrea Moretti, 15 Dimarco, 16 Sangalli, 17 Peschetola, 18 Fabbian, 19 Fonseca, 20 Oristanio, 22 Satriano.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: G. Collu della sezione di Cagliari.

NOTE – Recupero: 0 (PT).