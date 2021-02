Inter-Lazio, Conte si affida a Perisic per la corsia di sinistra: chiaro obiettivo

Perisic – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Lazio, Antonio Conte pronto a “cambiare” l’Inter non nel modulo ma nelle intenzioni. A centrocampo dopo la sorpresa Christian Eriksen – confermato dopo la Coppa Italia – pronto a lanciare Ivan Perisic per quanto riguarda la corsia di sinistra.

FASCIA SINISTRA – Inter-Lazio, Antonio Conte pronto a un’altra sorpresa in vista della sfida in programma questa sera che chiuderà di fatto la domenica calcistica. Dopo Christian Eriksen, verso la conferma dopo la sfida di Coppa Italia, il tecnico italiano è sempre più intenzionato a lanciare Ivan Perisic sulla corsia di sinistra, il croato adesso in vantaggio rispetto Ashley Young e Matteo Darmian. Obiettivo chiaro del mister di voler vincere la partita a tutti i costi, cercando di archiviare il risultato il prima possibile così da poter amministrare le energie – e le ammonizioni, vedi diffida di Nicolò Barella – in vista del prossimo impegno contro il Milan. Ma non sarà di certo una passeggiata, dato che dall’altra parte ci sarà la Lazio allenata da Simone Inzaghi, una delle squadre più in forma del campionato forte degli otto risultati utili. Una sfida che si giocherà soprattutto sulle fasce, per questo motivo la scelta di puntare su Perisic, a cui il tecnico chiederà concentrazione in entrambe le fasi.