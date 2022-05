Rovida: «Inter campione, mai mollato! Voglio fare un ringraziamento»

Rovida determinante dopo l’1-2 di Iliev, mantenendo l’Inter in vantaggio con la Roma nella finale del Campionato Primavera 1. Dal Mapei Stadium di Reggio Emilia arriva la gioia del portiere a Inter TV.

PORTIERE DECISIVO – William Rovida festeggia la vittoria dell’Inter nel Campionato Primavera 1: «È bellissimo e speciale, non posso crederci neanche io. Dobbiamo godercelo tutti i giorni che vengono, una cavalcata molto dura. Abbiamo dimostrato tutta la stagione di essere un grandissimo gruppo, con tantissimo affiatamento. Non abbiamo mollato un secondo nemmeno in semifinale, non ci siamo lasciati sorprendere e abbiamo continuato a lavorare. Le parate alla fine? Io contribuisco come tutti i miei compagni di squadra. Anzi: vorrei fare un ringraziamento a tutti i compagni, lo staff e la società per aver permesso di fare questo. Una dedica? Alla mia famiglia che mi ha supportato fin da piccolo per questo obiettivo. Adesso ce ne sono tanti altri, spero».