Sangalli: «All’Inter a 4 anni, esco campione! Inimmaginabile a Firenze»

Sangalli ha alzato, assieme a Cortinovis, la coppa per aver vinto il Campionato Primavera 1. Per lui intervista a caldo a Inter TV dopo la vittoria per 1-2 sulla Roma ai tempi supplementari (vedi articolo).

IL CAPITANO – Mattia Sangalli celebra il trionfo dell’Inter nel Campionato Primavera 1: «È incredibile, un qualcosa di inimmaginabile dopo la sconfitta di febbraio a Firenze. È stato un percorso incredibile, abbiamo fatto diciassette risultati utili. In semifinale sembravamo morti e l’abbiamo ribaltata, anche oggi. Emozione incredibile essere campioni d’Italia. La forza di questa squadra è il gruppo, lo sappiamo. Abbiamo fatto un percorso incredibile, Nikola Iliev è entrato e ne ha saltati due per fare gol, anche tanti 2004. Sono contentissimo. Una dedica? Alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicino, e alla mia squadra che mi ha dedicato questa gioia. È la mia ultima partita nel settore giovanile dell’Inter: sono entrato a quattro anni, ne esco da campione».