Primavera, Inter-Napoli in programma: data e ora del turno infrasettimanale

Primavera no-stop nella settimana di Pasqua dopo il weekend appena concluso. La squadra Under-19 di Chivu torna in campo a Milano, dove è in programma Inter-Napoli. Di seguito tutte le informazioni sul turno infrasettimanale in arrivo

PRIMAVERA IN CAMPO – Archiviata in bello stile la trasferta di Pescara (vedi video), l’Inter Under-19 di Cristian Chivu si prepara per il prossimo impegno. Ed è pronta a ospitare il Napoli dell’ex conoscenza nerazzurra Nicolò Frustalupi (vedi convocati). La 28ª giornata del Campionato Primavera 1 è in programma nel turno infrasettimanale. Si va in campo domani – martedì 12 aprile 2022 – a partire dalle ore 14:30 a Milano. Segui tutti gli aggiornamenti relativi a Inter-Napoli su Inter-News.it a partire dal pre-partita, con le formazioni ufficiali di Chivu e Frustalupi.