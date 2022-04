Inzaghi ora pianifica. Perché sta per tornare il nemico numero uno della sua Inter

Inzaghi ha un obiettivo e vuole perseguirlo, avendo oltre un mese di calcio da giocare davanti a sé. Il calendario dell’Inter sta per complicarsi nuovamente, sebbene ci sia chi assicura che quello nerazzurro è il finale di stagione più facile da affrontare tra quelle in lotta per vincere. Niente di più falso, anche ricordando cos’è successo nel terribile bimestre febbraio-marzo

PIANIFICAZIONE SETTIMANALE – Lunedì di lavoro dopo una domenica di relax per l’Inter post-vittoria contro l’Hellas Verona di sabato. E soprattutto prima della trasferta di La Spezia in programma venerdì. Il calendario nerazzurro da qui alla fine offre prevede partite in ogni giorno della settimana, bisogna solo organizzarsi per tempo. E la parola “organizzazione” non è banale. Ancora di più dopo aver visto i danni fatti nel periodo intercorso tra la penultima e l’ultima sosta internazionale della stagione. Proprio a causa della disorganizzazione. E Simone Inzaghi sa che stavolta non saranno ammessi passi falsi. Perché ora si tornerà a giocare ogni tre-quattro giorni, tra Coppa Italia (vedi articolo) e Serie A, recupero permettendo. L’incubo peggiore in casa Inter in questa stagione.

Inzaghi costretto a gestire il vero problema

NEMICO NERAZZURRO – Si inizia proprio da Spezia-Inter prima di Pasqua (venerdì 15). Poi il Derby di Milano casalingo di coppa, Inter-Milan, dopo Pasquetta (martedì 19). Poi ecco Inter-Roma (domenica 24?). Quindi, forse, Bologna-Inter (mercoledì 27?). E a cavallo tra aprile e maggio si arriva a Udinese-Inter (sabato 30 aprile o domenica 1° maggio). Insomma, è già finito l’effetto “fuori dall’Europa”. Il turno infrasettimanale tornerà a complicare il lavoro di Inzaghi ad Appiano Gentile. Niente più settimana-tipo per preparare la singola partita a distanza di sei-sette giorni una dall’altra. Meglio così, ovviamente. Significa che l’Inter è ancora in corsa per recuperare altro terreno in Serie A. E magari proverà a lottare per un altro trofeo stagionale, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana contro la Juventus a Milano. La Finale di Coppa Italia a Roma è un obiettivo alla portata della squadra di Inzaghi. Tanto quanto lo Scudetto in Serie A. Ora è tempo di pianificare bene il lavoro, conoscendo le insidie del calendario. Inzaghi lo sa.