Primavera, Inter-Genoa: le formazioni ufficiali. In campo anche Vecino

Campionato Primavera 1 TIM 2020-2021 logo

Primavera, Inter-Genoa tra poco in campo. Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali della partita valida per il recupero della 4ª giornata del Campionato Primavera 1 in programma presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni a partire dalle ore 13.00. In campo anche Matias Vecino. Di seguito le formazioni di Inter-Genoa

INTER: 1 Stankovic; 2 Persyn, 4 Kinkoue, 5 Hoti, 3 Vezzoni; 8 Vecino, 6 Sangalli, 7 Mirarchi; 10 Oristanio; 9 Fonseca, 11 Satriano

A disposizione: 12 Magri, 13 Tonoli, 14 Sottini, 15 Moretti A., 16 Dimarco, 17 Wieser, 18 Casadei, 19 Fabbian, 20 Lindkist, 21 Carboni, 22 Goffi, 23 Bonfanti

Allenatore: Armando Madonna

GENOA: 1 Agostino; 2 Gjini, 3 Boci, 4 Piccardo, 5 Turchet, 6 Dumbravanu, 7 Boli, 8 Eyango, 9 Della Pietra, 10 Cenci, 11 Cleonise

A disposizione: 12 Della Pina, 22 Ascioti, 13 De Angelis, 14 Marcandalli, 15 Dellepiane, 16 Zaccone, 17 Mukaj, 18 Zenelaj, 19 Besaggio, 20 Konig, 21 Estrella, 23 Kallon

Allenatore: Luca Chiappino

Arbitro: Eduart Pashuku

Assistenti: Gualtieri – Massimino